Варшава, 31 декабря, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Часть вины за повышение цен на газ и электричество в европейских странах лежит на ЕС, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 30 декабря в эфире канала TVN24

Olaf Kosinsky Матеуш Моравецкий

Другой стороной, которая, по его мнению, также ответственна за происходящее, является Россия. Моравецкий считает, что РФ якобы использует трубопровод «Северный поток — 2» для «газового шантажа», а Брюссель не реагирует на это. Премьер-министр призвал власти принять меры по отношению к России.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин якобы «стремится расколоть Европу».