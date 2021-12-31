Токио, , 03:58 — REGNUM В Японии из-за непрекращающихся в ряде префектур на побережье Японского моря сильных снегопадов отменили около 40 внутренних авиарейсов. Об этом 31 декабря сообщает телеканал NHK.

Снегопад Iho.hu

Наибольшее число отмен и переносов касается рейсов между Токио, Тоямой и Ниигатой.

В частности, в ближайшие сутки в Ниигате, расположенной на берегу Японского моря, выпадет до 80 см снега, а в удалённом от побережья Нагано — 60 см. В связи с сильным ветром, достигающим на порывах 25 м/с, существует угроза образования на дорогах снежных заносов и ледяной корки.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сложных метеорологических условий пассажиры ряда международных и внутренних авиарейсов не могут улететь из столицы Киргизии.

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