Вашингтон, 31 декабря, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Реанимационные отделения больниц в США заполнены пациентами более чем на 78%. При этом 22,7% коечного фонда заняты пациентами с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба американского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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В частности, из 80,8 тыс. коек в отделениях реанимации 17,4 тыс. заняты заболевшими COVID-19.

«Ранее такого не наблюдалось, даже в пиковые показатели предыдущих волн ковида», — заявил глава отделения медицины катастроф больницы Университета Джорджа Вашингтона доктор Джеймс Филлипс.

Отмечается, что в США в настоящее время госпитализированы около 579 тыс. человек. Из них 90,7 тыс. заставляют заболевшие коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая больница Соединенных Штатов перенесла все плановые операции из-за сложной ситуации с COVID-19. При этом за 29 декабря в США выявили более 500 тыс. зараженных коронавирусом SARS-CoV-2.