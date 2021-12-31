Исламабад, , 03:42 — REGNUM Число пострадавших при взрыве бомбы в городе Кветта в пакистанской провинции Белуджистан выросло до 15 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в больнице города.

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По последним данным, при взрыве погибли четыре человека, еще 15 получили различные ранения. Сейчас пострадавшие размещены в отделении травматологии. Полиция уточняет, что взрыв произошел у правительственного колледжа в тот момент, когда группа студентов выходила из здания. Также оказались повреждены соседние здания и автомобили.

В настоящее время район происшествия оцеплен, там работают пакистанские силовики. Пока причины взрыва неизвестна. Также пока ни одна из известных террористических группировок не брала на себя ответственность за произошедшее.

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