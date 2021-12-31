Колорадо, США, 31 декабря, 2021, 03:42 — ИА Регнум. Множественные пожары, раздуваемые ураганным ветром окружили город Боулдер в американском штате Колорадо. Об этом 31 декабря сообщается в телеграм-канале Police frequency.

bertknot Лесной пожар

Особо опасная ситуация возникла в районах Супериор и Луисвилл, где пожары, благодаря ураганному ветру, распространяются с большой скоростью. Управление по чрезвычайным ситуациям штата объявило местным жителям об эвакуации.

Губернатор штата Колорадо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с пожарами в городе Боулдере. К ликвидации пожаров привлечены национальная гвардия штата Колорадо, отдел по предупреждению и борьбе с пожарами и управление по чрезвычайным ситуациям штата.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате лесных пожаров в американском штате Канзас.