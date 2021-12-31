Красноярск, , 03:40 — REGNUM В пятницу, 31 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха −17… −14 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Декабрьская набережная у парка им. Горького © Андрей Никитин

В 07:30 на Театральной площади было — 16 °C.

Ночью с 31 декабря на 1 января ожидается до −17… −13 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость западного ветра 7−12 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.

В субботу, 1 января, в Красноярске до −13… −9 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −15… −13 °C.

В воскресенье, 2 января, в Красноярске ожидается до −11… −9 °C днём и до −13… −9 °C ночью. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 31 декабря в центральных и южных районах Красноярского края ожидается западный ветер на порывах до 15−18 м/с, метель, на дорогах гололедица. В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.