Киев, , 03:33 — REGNUM Родильные отделения ряда украинских больниц Украины будут закрыты из-за малой востребованности, 30 декабря сообщило издание «Сегодня» со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

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В ведомстве отметили, что в стране оставят только те отделения, где в 2021 году родились более 150 детей. В службе считают, что остальные подобные объекты должны прекратить работу «из-за их нецелесообразности».

При этом с 2022 года для медицинских учреждений будет увеличен тариф за каждые принятые роды — с 10 тысяч гривен ($368) до 15 тысяч гривен ($552). В случае, если родильный дом отвечает ряду дополнительных требований, касающихся приема пациенток с сопутствующими заболеваниями или осложнениями, то тариф составит 20 тысяч гривен ($735). Кроме того, для медучреждений повысят требования к квалификации персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива опубликовал результаты опроса, согласно которому только 31% жителей Украины верят в то, что они получат полную и качественную медицинскую помощь в государственной или коммунальной больнице.

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