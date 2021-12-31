Тегеран, , 08:37 — REGNUM 30 декабря генеральный секретарь Ассоциации работодателей нефтехимической промышленности дал прогноз, что Исламская Республика Иран экспортирует нефтепродукты на сумму около 14 миллиардов долларов до конца текущего года (до 20 марта 2022 года). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ахмад Махдави Абхари, генеральный секретарь Ассоциации работодателей нефтехимической промышленности, сообщил эту новость по случаю Национального дня нефтехимии. По его прогнозам, к концу года страна экспортирует нефтепродуктов на сумму 14 миллиардов долларов.

«С учетом координации, достигнутой в этой связи, ожидается, что нефтехимическая промышленность страны произведет 93 миллиона тонн нефтепродуктов к концу текущего иранского календарного года», — отметил он.

Отечественные нефтехимические компании зарегистрировали восьмипроцентный рост за первые девять месяцев текущего года (с 21 марта по 22 декабря) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта нефтепродуктов в стоимостном выражении за соответствующий период составил 10,5 миллиарда долларов.

Далее Махдави сообщил, что нефтехимическая промышленность поставила в сельскохозяйственный сектор страны более 8 миллионов тонн химических удобрений из карбамида на сумму 2,1 миллиарда долларов.