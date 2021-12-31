Тегеран, , 08:38 — REGNUM 30 декабря представитель космической группы министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хоссейни объявил, что спутниковый носитель «Симорг» успешно запустил в космос три исследовательских груза. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По его словам, после того как страна достигла собственного космического потенциала, а также способности запускать небольшие спутники с помощью спутниковых носителей «Сафир» и «Гаседак», началась разработка спутниковых пусковых установок с более высокими возможностями.

«В этой связи проектирование и разработка космической базы Имама Хомейни и спутникового носителя «Симорг» были поставлены на первое место в повестке дня иранской космической промышленности», — отметил Хоссейни.

Что касается функции спутникового носителя «Симорг», он подчеркнул: «В этом запуске производительность и функции компонентов космической базы, а также выполнение этапов запуска спутника были выполнены правильно, и, наконец, намеченные исследовательские цели были полностью достигнуты».

«В этой исследовательской миссии впервые три исследовательских груза были запущены одновременно на высоту 470 км со скоростью 7350 м/с», — заявил Хоссейни.