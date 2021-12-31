Тегеран, , 09:28 — REGNUM 30 декабря посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди заявил, что мученики Касем Сулеймани и Маджид Аль-Мохандис помогли искоренить терроризм на Ближнем Востоке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Масджеди выступил с речью на церемонии, посвященной второй годовщине мученической смерти командующего КСИР генерал-майора Касема Сулеймани и бывшего командира Подразделений народной мобилизации Ирака (PMU) Абу Махди аль-Мухандиса.

Масджеди отметил, что исламское сопротивление продвигается с большей силой благодаря крови этих двух мучеников. Посол Ирана далее подчеркнул, что после мученической смерти командиров американские преступления стали более очевидными для всего мира.

По его словам, намеренное убийство командиров, совершенное по приказу Трампа, является символом международного терроризма, однако все виновные в этом преступлении будут привлечены к ответственности.

Церемония поминовения состоялась в посольстве Исламской Республики Иран в Ираке. Генерал-лейтенант Касем Сулеймани, командующий силами Кодс КСИР, и Маджид Аль-Мохандис были убиты 3 января 2020 года.