Тегеран, , 10:27 — REGNUM 30 декабря главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани заявил, что в результате переговоров в Вене в последние дни был достигнут значительный прогресс в деле по отмене санкций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В преддверии короткого перерыва в переговорах в Вене из-за новогодних праздников Багери Кани сообщил иранским журналистам, что в последние несколько дней, когда начался восьмой раунд переговоров, основное внимание на переговорах было уделено вопросу отмены санкций.

Он отметил, что участники СВПД проводили переговоры и взаимодействовали в различных плоскостях. Он также указал на несколько встреч по вопросу проверки, как с координатором Совместной комиссии, так и с европейскими представителями.

«В области отмены санкций была проведена так называемая переписка между всеми сторонами, причём в первые несколько дней восьмого раунда в Вене был достигнут относительно хороший прогресс», — подчеркнул Багери Кани.

Он выразил надежду, что после нескольких дней перерыва в связи с праздниками стороны смогут проводить более серьезную работу по отмене санкций.

Главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани выехал из Вены в Тегеран после встречи с представителями европейской тройки и Энрике Морой, главой внешнеполитического ведомства ЕС.

Продолжающийся раунд переговоров первоначально планировалось провести после новогодних праздников, но команды решили собраться вновь между двумя праздниками в знак демонстрации серьезной воли.