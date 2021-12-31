Тегеран, 31 декабря, 2021, 08:47 — ИА Регнум. 30 декабря главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани встретился и провел беседу с представителем Европейского союза Энрике Морой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Переговоры в Вене между Ираном и группой 4+1 продолжаются, однако с 30 декабря команды уходят на трехдневный новогодний перерыв. Участники возобновят переговоры 3 января.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Мора, который сопредседательствует на заседании Совместной комиссии по СВПД, сообщил журналистам, что предстоящий перерыв был вызван исключительно временным закрытиеи Дворца Кобург.

Продолжающийся раунд переговоров первоначально планировалось провести после новогодних праздников, но команды решили собраться вновь между двумя праздниками в знак демонстрации серьезной воли.

Между тем, главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани заявил, что достижение соглашения об эффективном снятии санкций с Ирана является ключом к успеху восьмого раунда переговоров в Вене по возобновлению иранской ядерной сделки 2015 года.

«Почти все представители стран-участниц подчеркнули приоритетность снятия незаконных санкций против Ирана», — сообщил Багери Кани иранским журналистам, ссылаясь на прошедшее заседание Совместной комиссии по СВПД в столице Австрии.