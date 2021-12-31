Тегеран, 31 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. 30 декабря президент Ирана Ибрагим Раиси в телефонном разговоре со своим никарагуанским коллегой заявил, что санкции и угрозы США не влияют на волю независимых и стремящихся к свободе народов мира. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент Ибрагим Раиси в телефонном разговоре со своим никарагуанским коллегой поздравил президента Даниэля Ортегу с его переизбранием, подчеркнув важность укрепления и углубления связей между двумя странами.

«Иран и Никарагуа обладают обширным потенциалом в политической, экономической и социальной сферах, причём политические и экономические чиновники двух стран могут задействовать этот потенциал на благо развития и благосостояния двух дружественных народов», — отметил он.

Подчеркнув, что санкции и угрозы США не влияют на волю независимых государств мира, президент Ирана сообщил, что система господства не может навязать свою волю Исламской Республике Иран и Никарагуа, поскольку две страны полагаются на поддержку народа в «сопротивлении экстравагантности государств-гегемонов».

Раиси заявил, что, несмотря на препятствия и проблемы, иранская нация не остановилась и в дальнейшем не остановит свой прогресс. Он выразил надежду, что Никарагуа также преодолеет американскую угрозу и санкции.

Президент Никарагуа Хосе Даниэль Ортега Сааведра, со своей стороны, призвал к укреплению двусторонних связей, отметив: «Мы уверены, что оба государства вместе с другими странами мира, которые борются с империализмом, будут двигаться вперед. Мы добьемся успеха».

Даниэль Ортега также заявил, что его страна поддерживает Исламскую Республику Иран на всех международных площадках, выступая за суверенитет иранского народа и основополагающее право иранцев на переговорах в Вене.