Манчестер, Великобритания, , 03:18 — REGNUM На защитника английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Жуана Канселу португальского происхождения напали четверо грабителей. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Жуан Канселу Forzajuve.ru

Жуан Канселу «К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые ранили меня и пытались навредить моей семье. Они смогли забрать все мои драгоценности и поранить мне лицо».

Футболист подчеркнул, что самым важным для него являются его родные «и то, что они не пострадали».

Португальскому футболисту Жуану Канселу 27 лет, за английский «Манчестер Сити» он выступает с 2019 года. Является игроком национальной сборной. Карьеру в зарубежных клубах начал в 2014 году, в испанской «Валенсии».