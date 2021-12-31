Москва, 31 декабря, 2021, 03:10 — ИА Регнум. Следующий этап переговоров между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным пройдет после Нового года. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«Президенты, что очень важно, договорились продолжить диалог уже после Нового года», — заявил он.

При этом Ушаков назвал переговоры глав государств конструктивными и содержательными. По его мнению, это создает хорошую основу для переговоров между Россией и США в Женеве 9−10 января. Также ожидаются переговоры России и НАТО в Брюсселе 12 января, а также в Вене вместе с ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным несколько раз подчеркнул недопустимость ядерной войны. Также глава Белого дома заявлял о роли Вашингтона и Москвы в обеспечении мира.