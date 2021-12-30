Париж, 31 декабря, 2021, 02:29 — ИА Регнум. Больше половины вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом во Франции касаются штамма «Омикрон», 30 декабря Национальное агентство общественного здравоохранения Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди всех зафиксированных с 27 декабря фактов инфицирования SARS-CoV-2 в стране на указанный вариант приходятся 62,4%. В то время как в период с 13 по 19 декабря подобный показатель составлял только 15%.

За прошедшие 24 часа во Франции обнаружили 206 243 новых носителя коронавируса, что на 1,5 тысячи случаев меньше, чем сутками ранее, когда в республике был зарегистрирован максимум случаев инфицирования с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря штамм «Омикрон» был признан доминирующим на территории Швейцарии. Его доля среди всех разновидностей SARS-CoV-2 в стране достигла 55%.

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