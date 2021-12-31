Москва, , 02:20 — REGNUM Недопустимость начала ядерной войны несколько раз подчеркнул президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 31 декабря сообщил журналистам помощник главы России Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков Kremlin.ru

Как уточнил Ушаков, президент США несколько раз подчеркнул в разговоре, что ядерную войну нельзя начинать и нельзя выиграть. Ушаков пояснил, что американцы прекрасно понимают, что в США и в России накоплены крупнейшие в мире ядерные потенциалы и исходят из этого.

Также Ушаков сообщил, что американский лидер неоднократно подчёркивал ключевую роль, которую Россия и США могли бы и должны сыграть в вопросе по обеспечению мира как в Европе, так и в других странах мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении телефонного разговора между президентом России Путиным и американским лидером Байденом.

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