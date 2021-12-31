Берлин, 31 декабря 2021, 01:58 — REGNUM По меньшей мере 11 213 несанкционированных въездов, касающихся Белоруссии, были зафиксированы по итогам 2021 года Федеральной полицией Германии. Об этом 30 декабря ведомство сообщило на своем сайте.
Вместе с тем, как подчеркивается в заявлении, наблюдается тенденция на значительное снижение. Так, за октябрь полиция ФРГ зарегистрировала 5,3 тысячи нелегальных въездов, а уже за ноябрь и декабрь — 2,8 тысячи и 521 соответственно. Однако в ведомстве добавили, что граница Польши и Германии по-прежнему остается критической зоной.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря Пограничная служба Польши объявила, что за сутки не выявила ни одной попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы.
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