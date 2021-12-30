Берлин, 31 декабря, 2021, 01:58 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 213 несанкционированных въездов, касающихся Белоруссии, были зафиксированы по итогам 2021 года Федеральной полицией Германии. Об этом 30 декабря ведомство сообщило на своем сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Вместе с тем, как подчеркивается в заявлении, наблюдается тенденция на значительное снижение. Так, за октябрь полиция ФРГ зарегистрировала 5,3 тысячи нелегальных въездов, а уже за ноябрь и декабрь — 2,8 тысячи и 521 соответственно. Однако в ведомстве добавили, что граница Польши и Германии по-прежнему остается критической зоной.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря Пограничная служба Польши объявила, что за сутки не выявила ни одной попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы.