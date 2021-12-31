Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Угрозы безопасности для России резко возрастают в связи с «вползанием» НАТО на Украину, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов 30 декабря в журнале Foreign Policy.

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«С «вползанием» альянса на украинскую территорию резко возрастают угрозы безопасности России», — заявил дипломат.

По словам Антонова, угрозы связаны с возможным размещением на украинской территории ракетных комплексов, а также других опасных видов вооружений. Он подчеркнул, что Россия намерена отстаивать свою безопасность. При этом Москва добивается от США и НАТО гарантий по неразмещению таких вооружений на территории граничащих с Россией государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялись телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Отмечалось, что беседа глав государств длилась около 50 минут. При этом переговоры проводились по инициативе Москвы.

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