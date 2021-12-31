Амстердам, , 01:43 — REGNUM Новое правительство Нидерландов сможет приступить к работе с 10 января 2022 года. Об этом сообщается в заявлении на сайте исполнительного органа, опубликованном 30 декабря.

Марк Рютте Иван Шилов © ИА REGNUM

В нем будут работать 20 министров и 9 статс-секретарей. Планируется, что премьер-министром Нидерландов останется Марк Рютте, который возглавляет Народную партию за свободу и демократию (НПСД). Перед началом работы он также должен успеть провести беседы с каждым из кандидатов в члены правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря газета Dutch News распространила информацию о том, что в Нидерландах четыре партии пришли к соглашению по поводу создания правящей коалиции.

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