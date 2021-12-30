Амстердам, 31 декабря, 2021, 01:43 — ИА Регнум. Новое правительство Нидерландов сможет приступить к работе с 10 января 2022 года. Об этом сообщается в заявлении на сайте исполнительного органа, опубликованном 30 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

В нем будут работать 20 министров и 9 статс-секретарей. Планируется, что премьер-министром Нидерландов останется Марк Рютте, который возглавляет Народную партию за свободу и демократию (НПСД). Перед началом работы он также должен успеть провести беседы с каждым из кандидатов в члены правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря газета Dutch News распространила информацию о том, что в Нидерландах четыре партии пришли к соглашению по поводу создания правящей коалиции.