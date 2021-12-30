Вашингтон, 31 декабря, 2021, 01:32 — ИА Регнум. Узбекистан и Таджикистан просят США о возможности задержать самолёты, ранее предоставленные Вашингтоном силам безопасности Афганистана и оказавшиеся на их территории после смены власти в Кабуле. Как сообщает агентство «Шафакна» со ссылкой на официальных лиц США, американская администрация рассматривает просьбу Ташкента и Душанбе о техническом обслуживании этих самолётов.

Афганистан

Отмечается, что при свержении правительства Афганистана в общей сложности 46 самолётов перелетело в Узбекистан и ещё 17 самолётов — в Таджикистан.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже неоднократно просил Узбекистан передать ему воздушные суда, однако этот запрос до настоящего времени не удовлетворён.

Сообщается также, что десятки обученных американцами пилотов афганских ВВС, улетевших в Таджикистан, позднее были отправлены Соединёнными Штатами в третьи страны, но многие из них всё ещё остаются в Таджикистане в неопределённом статусе.