31 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 13:44 — REGNUM Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подписать законодательные поправки по вопросам визуальной информации, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках и отменяется требование о наличии русского языка, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 31 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

"Началось! В тихом омуте, как известно, черти водятся. Немногие помнят, но в Казахстане были жёсткие гонения русскоязычных и русских в частности», — напоминает Коля Н.

Многие пользователи усмотрели прямую связь с данным решением казахского лидера и недавним высказыванием президента России на своей пресс-конференции о том, что Казахстан является русскоговорящей страной.

«Заметьте, это решение было принято сразу после слов Владимира Владимировича Путина о том, что Казахстан — это русскоговорящая страна! Как-то все подзабыли, что именно в Казахстане началась русофобия на территории ещё Советского Союза, полный масштаб она приобрела, когда Казахстан обрёл независимость. Кто знает, что всё может вспыхнуть вновь», — предупреждает Николай М.

Некоторые комментаторы не нашли в этом решении ничего ужасного, а отдельные граждане, даже наоборот, рады за казахский народ, чей лидер отдаёт предпочтение национальному языку в ущерб русскому.

«В принципе, это их страна, вполне могут делать и такие вещи. Но только не надо потом казахам обижаться, когда им будут говорить, что они притесняют русскоязычных. Сначала у русскоязычных что-то было, а потом у них это отобрали. Значит, высока вероятность, что отберут что-нибудь ещё», — написала Татьяна К.

Президент России Владимир Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Kremlin.ru

«Правильно сделали! Надо свою собственную коренную культуру развивать, свои традиции отстаивать, а не навязанные извне! Поэтому Казахстан поступает правильно», — считает Андрей Б.

Часть людей полагает, что Казахстан решил взять курс на отдаление от Российской Федерации, разрывая связи между народом республики и народами России.

«По-моему, таким образом бывшие республики Советского Союза набивают себе цену. Как Белоруссия: если чего батьке не нравилось, он сразу летел или в Америку, или в Европу. Мол, по делам, а сам смотрел на реакцию Путина. Но когда и американцы тоже это поняли, то захотели батьку не только сильнее нагнуть, но и попытались его насадить на крючок. Чудом Лукашенко соскочил и всё теперь понял. Поймёт ли Казахстан? Тоже ведь заигрывает с Америкой. Посмотрим, как далеко они зайдут», — пишет Дмитрий М.

Ряд пользователей указывает на то, что пока Казахстан ведёт себя крайне спокойно, не развязывая межнациональные конфликты, но эта земля ещё помнит гражданские столкновения, основанные на ненависти к русским.

Дворец президента. Нурсултан Lena1964

«Пока Казахстан ведёт себя в рамках приличий. Это на советском рубле на 15 языках подпись была, не так ли? Короче, посмотрим, куда держат курс. Но, кажется мне, что всё-таки на отдаление от России», — подозревает Владимир А.

Напомним, 29 декабря пресс-служба президента Казахстана сообщила о том, что руководитель республики Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки по вопросам визуальной информации, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках и отменяется требование о наличии русского языка.