Казань, 31 декабря, 2021, 01:19 — ИА Регнум. Не менее четырех случаев отравления неизвестным веществом зафиксировали в одной из квартир Казани. Пострадавших госпитализировали, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Татарии.

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«Ночью 30 декабря от старшего врача станции скорой медицинской помощи Казани поступило сообщение об отравлении четырех человек (в том числе двое детей) в квартире дома по адресу: г. Казань, Кировский район, ул. Мулланура Вахитова, д. 8», — заявили в ведомстве.

Спасатели добавили, что от отравления пострадали две женщины 1952 и 1977 годов рождения. У них зафиксировано отравление средней степени тяжести. Также в больницу доставили двух девочек 2009 и 2013 годов рождения. Врачи оценивают, что у них легкое отравление. В настоящее время медики выясняют причины произошедшего, а также вещество, которым отравились пострадавшие.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в Татарии возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек, которые, вероятно, отравились угарным газом. Отмечалось, что погибших обнаружили 26 декабря в квартире одного из жилых домов по улице Шоссейной в Казани.