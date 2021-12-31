Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Полёт над восточной частью Украины второй раз за последние сутки совершил самолёт-разведчик ВВС США. Об этом 30 декабря сообщает CNN.

Американский самолет-разведчик Pedro Aragão

По данным CNN, полёт состоялся за несколько часов до начала телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. Отмечается, что самолёт собирал данные о военной ситуации на восточной Украине.

Информации о нарушении воздушным судном границ Донецкой и Луганской Народных Республик не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом полёте самолёта-разведчика ВВС США над восточной частью Украины. Уточняется, что полёт был согласован с Киевом.

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