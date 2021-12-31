Кабул, , 01:15 — REGNUM Власти Афганистана намерены сокращать долю иностранных специалистов в гражданской авиации за счёт профессиональной подготовки собственных кадров. Об этом заявил 30 декабря начальник операционного отдела управления гражданской авиации Афганистана Гулам Джилани Вафа, передаёт информационное агентство «Шафакна».

Флаг Афганистана

По его словам, на сегодняшний день уже 26 человек окончили обучение в авиационном институте по двум дисциплинам — управление воздушным движением и технологии гражданской авиации.

Сообщается, что ряд выпускников авиационного института в ближайшее время будут также отправлены в Узбекистан для повышения квалификации.

До прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воздушное пространство страны находилось в ведении войск НАТО и иностранного подрядчика, однако с выводом иностранных войск ряд аэропортов страны оказался закрыт.

В настоящее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут переговоры с Катаром и Турцией о передаче им управления пятью аэропортами.