Москва, , 01:08 — REGNUM Максимальный инкубационный период штамма коронавируса «Омикрон» составляет 14 дней, 30 декабря сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В заявлении отмечается, что первые симптомы COVID-19 при этом проявляются уже на третий-пятый день. Кроме того, в оперштабе отметили, что «Омикрон» заразнее других вариантов SARS-CoV-2 в три-пять раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подтверждены 103 случая заражения штаммом «Омикрон».

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