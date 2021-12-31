Монако, , 01:05 — REGNUM ПЦР-тесты на выявление коронавирусной инфекции у девяти членов футбольного клуба «Монако» показали положительный результат. Об этом сообщила газета L'Equipe.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, в клубе заболели COVID-19 семеро спортсменов — Софион Диопа, Юссуф Фофан, Кристиан Мацима, Бенуа Бадьяшиль, Жеан Лукас, Пеле и Аксель Дисаси. При этом утверждается, что российский футболист Александр Головин не заразился коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря коронавирусную инфекцию выявили у главного наставника английского футбольного клуба «Астон Вилла» Стивена Джеррарда. Ему придется пропустить два мачта 26 и 28 декабря из-за болезни.