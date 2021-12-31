Нью-Йорк, США, , 01:03 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 декабря незначительным снижением на фоне ухудшения мировой ситуации с коронавирусом из-за нового штамма «Омикрон». Больше других потерял S&P 500.

Снижение Agregator.pro

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 90,55 пункта (0,25%), до уровня 36 398,08 пункта. S&P 500 подешевел на 14,33 пункта (0,30%), до уровня 4778,73 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 24,65 пункта (0,16%), до уровня 15 741,56 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,12 (0,14%), до уровня $76,45 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные фондового рынка США завершили торги 29 декабря разнонаправленно. В небольшой минус ушёл Nasdaq.

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