Москва, , 00:51 — REGNUM Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джозефом Байденом подошёл к концу. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба Белого дома.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Переговоры лидеров России и США продлились 50 минут, они завершились в 16:25 по времени восточного побережья США (00:25 по московскому времени).

Переговоры были инициированы российской стороной. До этого разговора лидеры России и США общались 7 декабря в режиме видеоконференции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале переговоров президента РФ Путина и президента США Байдена.

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