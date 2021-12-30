Белый дом сообщил о завершении разговора лидеров России и США
Москва, 31 декабря, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джозефом Байденом подошёл к концу. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба Белого дома.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин и Джо Байден
Переговоры лидеров России и США продлились 50 минут, они завершились в 16:25 по времени восточного побережья США (00:25 по московскому времени).
Переговоры были инициированы российской стороной. До этого разговора лидеры России и США общались 7 декабря в режиме видеоконференции.
Ранее ИА REGNUM сообщало о начале переговоров президента РФ Путина и президента США Байдена.