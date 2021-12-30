Тюмень, 31 декабря, 2021, 00:24 — ИА Регнум. В тюменском торговом центре «Сити Молл» стекло со второго этажа рухнуло на продавщицу одного из открытых павильонов, расположенных на первом этаже. Об этом сообщает портал 72.ru.

Эскалаторы. Торговый центр

«Само стекло не могло обрушиться. Был сильный удар. Стекло упало на женщину с островка на первом этаже. Упало на голову и спину. Покупатель-мужчина прикрыл её и отвел. Приехала скорая, тяжёлых ран нет», — отметила очевидица происшествия.

В компании MALLTEAM, которая управляет «Сити Моллом», подтвердили факт происшествия.

«Посетитель спускался на эскалаторе, стоя спиной назад — с нарушением правил техники безопасности. Упав, он задел боковую стеклянную часть эскалатора. В результате стекло разбилось и осколки задели девушку», — прокомментировали инцидент в компании.

Отмечается, что на место происшествия прибыла полиция. Обстоятельства инцидента выясняются.