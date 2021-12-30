* запрещённая в России организация

Кабул, 31 декабря, 2021, 00:22 — ИА Регнум. Официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер объявили о новых ограничениях для местных отелей и ресторанов, передаёт газете «8 Собх».

Oxam Кабул. Афганистан

Как сообщил начальник отдела по информации и культуре Панджшера Насрулла Маликзада, в отелях и ресторанах провинции вводится разделение на мужские и женские залы, а при проведении свадеб запрещается воспроизведение музыки и употребление алкоголя.

По его словам, новые ограничения введены во всех провинциях, в том числе и в Панджшере, приказом министерства поощрения добродетели и предотвращения порока «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). К нарушителям будут применяться меры в соответствии с приказами министерства.

Ранее правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно ввело ограничения на передвижение гражданских лиц, объяснив это необходимостью улучшения ситуации в сфере безопасности в Панджшере.