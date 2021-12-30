Тирасполь, 31 декабря, 2021, 00:19 — ИА Регнум. Новую партию российской вакцины «Спутник V» получила 30 декабря Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), передает телеканал «Первый приднестровский».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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Речь идет о второй половине заказа из 200 тысяч доз препарата, которые ранее были закуплены для жителей Приднестровья местным холдингом «Шериф». Кроме того, 100 тысяч комплектов для вакцинации «Спутником V» собираются заказать власти Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в ПМР прибыли первая половина заказа из 200 тысяч доз «Спутника V», приобретенных «Шерифом».