Минск, 31 декабря, 2021, 00:17 — ИА Регнум. Уголовное дело по фактумошенничества в особо крупном размере расследует следственный комитет Белоруссии: мошенники незаконно завладели денежными средствами гражданки, желавшей разбогатеть на криптовалюте. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба СК республики.

(сс) Andre Francois Биткойн

«По данным следствия, в августе этого года 35-летней жительнице Витебска в социальной сети Instagram написал мужчина. В ходе продолжительного общения новый знакомый предложил женщине зарабатывать на криптовалютной бирже. Он отправил ей ссылку на поддельный сайт, перейдя по которой, потерпевшая скачала и установила программу. В последующем женщина перевела на указанный счет 28,5 тысяч долларов США. В программе она увидела, что ее доход возрос до 200 тысяч долларов и попыталась снять деньги, однако у нее это не получилось. Когда поняла, что перевела свои деньги мошенникам, обратилась в правоохранительные органы», — проинформировали белорусские следователи.

При осмотре мобильного телефона потерпевшей установлено, что программа была создана в день её скачивания. «То есть злоумышленники, создавая видимость заработка женщины на биткоинах, самостоятельно вводили цифры в программу, а потерпевшая, веря в свой заработок, вносила еще большие суммы. Аккаунт, с которого общались с женщиной, оказался фейком», — констатировали в СК Белоруссии.