Москва, 31 декабря, 2021, 00:16 — ИА Регнум. Телефонный разговор начали президент России Владимир Путин и американский лидер Джозеф Байден. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Владимира Путина и Джо Байдена

Беседа лидеров России и США началась в 15:35 по времени восточного побережья США, в Москве в это время было 23:35. Переговоры проходят по инициативе российской стороны.

Лидеры США и России продолжат обсуждение вопросов, поднятых во время видеоконференции, которая состоялась в онлайн-формате.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициатора телефонных переговоров между лидеров России и США.