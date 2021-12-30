Кабул, 31 декабря, 2021, 00:16 — ИА Регнум. Банковский сектор Афганистана восстанавливается и в скором времени можно ожидать нормализации ситуации. Об этом сообщило 30 декабря агентство «Шафакна» со ссылкой на заявление Центрального банка Афганистана.

Афганистан

Финансовый регулятор отмечает, что смена режима в любой стране является «принципиальным изменением и, несомненно, лица, пытающиеся извлечь из этого выгоду, создают определенные проблемы».

«Мы заверяем, что банковский сектор начнет работать с большей мощностью, чем раньше, и что вся банковская деятельность будет протекать нормально», — говорится в заявлении.

С падением прежнего правительства экономика Афганистана, поддерживавшаяся Западом, рухнула, и банковская система страны оказалась на грани краха. Частные банки в настоящее время не могут осуществлять выплаты по вкладам населению.