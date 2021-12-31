Москва, , 00:22 — REGNUM Владимир Зеленский готов заставить Украину воевать с Россией не только «до последнего украинца», но и «до последней украинки». Об этом 30 декабря заявил ИА REGNUM публицист Константин Мочар.

Илья Репин. Украинка у плетня. 1876

«Коллективный Запад и его лидер США очень хотели бы столкнуть Украину с Россией в братоубийственной войне. Чтобы русские убивали друг друга «до последнего украинца», — заявил публицист.

Получается так, что Зеленский, подававший себя как альтернатива, и даже «приговор» по отношению к Порошенко, в реальности превзошёл Порошенко и в деле милитаризации страны, заметил Мочар.

Решение выпустить Приказ №313 связано с желанием отвлечь население от экономических проблем и повысить градус военной истерии, отметил эксперт. Конечно, можно расценивать этот приказ и как готовность заставить страну воевать ещё и «до последней украинки», заметил публицист.

«Сам Зеленский уклонялся от призыва и до сих пор числится «уклонистом» на сайте Минобороны», — отметил Мочар.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал закон, в соответствии с которым граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны встать на воинский учёт.