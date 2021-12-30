Ла-Пас, 31 декабря, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Президент Боливии Луис Арсе провел 30 декабря телефонный разговор с избранным президентом Чили Габриэлем Боричем. Об этом сообщает новостное агентство Ahora el Pueblo со ссылкой на сообщение Арсе в твиттере.

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«У нас с братом-президентом Чили состоялся телефонный разговор, в котором мы договорились о необходимости углубления двусторонней повестки на благо наших народов», — сообщил президент Боливии.

Сразу после того, как Луис Арсе узнал о победе Борича на выборах в Чили, он опубликовал поздравления в своем твиттере: «Мы приветствуем электоральный триумф Габриэля Борича — это триумф всего чилийского народа. Латиноамериканская демократия укрепляется на базе единства, уважения и воли наших народов. Поздравляем избранного президента Чили».