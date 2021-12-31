Кабул, , 00:05 — REGNUM Шестеро мужчин были арестованы по обвинению в продаже наркотиков в афганской провинции Нимроз. Об этом сообщил газета «8 Собх» официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нимрозе Бахрам Хакмал.

Кабул. Афганистан (сс) Joe Burger

Отмечается, что у задержанных были изъяты различные виды наркотиков, а также «приспособления для их употребления».

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что за последний месяц в городе Зарандж, где произошёл данный инцидент, были арестованы в общей сложности 24 наркодилера, и их дела переданы в судебные органы.

Нимроз — одна из приграничных провинций Афганистана, через территорию которой большое количество афганских беженцев пересекает границу с Ираном, объем незаконного оборота наркотиков в этом регионе в последнее время растет.