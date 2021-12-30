Кабул, 31 декабря, 2021, 00:05 — ИА Регнум. Шестеро мужчин были арестованы по обвинению в продаже наркотиков в афганской провинции Нимроз. Об этом сообщил газета «8 Собх» официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в НимрозеБахрам Хакмал.

(сс) Joe Burger Кабул. Афганистан

Отмечается, что у задержанных были изъяты различные виды наркотиков, а также «приспособления для их употребления».

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что за последний месяц в городе Зарандж, где произошёл данный инцидент, были арестованы в общей сложности 24 наркодилера, и их дела переданы в судебные органы.

Нимроз — одна из приграничных провинций Афганистана, через территорию которой большое количество афганских беженцев пересекает границу с Ираном, объем незаконного оборота наркотиков в этом регионе в последнее время растет.