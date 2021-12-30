Киев, , 23:47 — REGNUM На Украине начали закрывать автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) из-за роста цен на газ, сообщает 30 декабря интернет-портал Enkorr со ссылкой на руководство компании «Укравтогаз».

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам представителей компании, уже с сентября 2021 года цены на природный газ можно было назвать максимальными, а после очередного скачка цен продажи этого автомобильного топлива упали на 90%

«В связи с тем, что с мая месяца у нас начал дорожать природный газ, а начиная с сентября цены уже были максимальными, CNG стал самым дорогим автомобильным топливом, а у нас по этой причине на 90% упали продажи», — цитирует портал слова директора предприятия Александра Ватажишина.

На сегодняшний день компания «Укравтогаз» заморозила работу 32 заправок, а если цена на газ не снизится, в января планируется закрыть еще 34 станции.

В руководстве «Укравтогаз» заявляют, что такую ситуацию не удастся исправить без вмешательства государства.

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