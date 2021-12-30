* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 30 декабря, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Москва на получала уведомлений из Кабула о планах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначить посла Афганистана в РФ, сообщила 30 декабря журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Комментируя заявление представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиуллы Муджахида о том, что новые афганские власти намерены назначить посла в Москве, Захарова сказала:

«Не получали никаких уведомлений от афганских властей о решении направить своего посла в Российскую Федерацию. Подчеркиваем, что о каких-либо переговорах на тему официального признания временного правительства Афганистана речи сейчас не идёт».

Она добавила, что позиция Москвы относительно того, что должны предпринять талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для улучшения их статуса, известна в Кабуле.

Эта позиция заключается в том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны создать этнополитически инклюзивное правительство и принять действенные меры по борьбе с терроризмом и наркопреступностью. Также от них требуется «соблюдение базовых правочеловеческих принципов».