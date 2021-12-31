31 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:55 — REGNUM Учителя в штате Вирджиния, США, выступают против нововведений школьного совета Арлингтона, выступающего за создание якобы более справедливой системы выставления оценок. Совет хочет отказаться от штрафов за невыполнение домашнего задания и от дополнительных тестов. Также предлагается предоставить ученикам неограниченное время для пересдачи и отменить выставление оценок за внеклассную работу. Учителя старшей школы Wakefield High School выразили беспокойство, что без системы оценок и сроков школьники не выработают навыков дисциплины, а работа учителей превратится в ночной кошмар.

Норман Роквелл. День Рождения учительницы

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией fox News.

«Я уверен, что этот поможет, когда школьник станет сотрудником — не беспокойтесь о том, чтобы вовремя совершить продажу, произвести продукт или создать часть программного обеспечения. Это, безусловно, сделает нас более конкурентоспособными на рынке», — иронизирует minuteman78.

«Наша школа уже отменила крайние сроки, я не шучу. Хотя на самом деле они не учатся. Штрафы не предусмотрены. Учителя жаловались в школьный совет, который встал на сторону администрации. Некоторые учителя жаловались в департамент образования штата, но безрезультатно. Когда вы обвиняете учителей, пожалуйста, помните, что мы должны следовать политике администрации», — пишет LAM123456.

Школьники в классе. США (сс)David Shankbone

«Еще одно поколение, и наши дети будут получать строгое образование… на китайском языке!» — предупреждает rumplestiltskin247.

«Нам стоит открыть свои собственные школы», — отмечает TCC097.

«В 1981 году в пригороде Атланты мне сказали изменить оценку в присутствии ученицы и ее отца после того, как она взяла недельный отпуск в школе, чтобы покататься на лыжах. Она не сделала работу, умоляла дать ей второй шанс, который я ей предоставил, и после еще одной недели она всё еще не сделала работу. Я ни за что не собиралась менять эту оценку, и это привело к тому, что я оставила преподавание всего через год. Я была белой учительницей в черной школе с белым директором, который до смерти боялся жалоб черных родителей. Многие учителя просто ставили всем ученикам пятерки, чтобы избавить себя от лишних хлопот», — рассказывает texigator305.

«Я так рад, что мы полетели на Луну в 60-х и 70-х годах, потому что через двадцать пять лет те, кого сейчас выпускают государственные школы, не смогут построить что-то более сложное, чем сэндвич, да и то с натяжкой», — отмечает bufpilot.

«Я думаю, что проблема не в школах, а в учениках и родителях. Какой учитель не хочет, чтобы ученики учились? Я работаю в образовании уже 25 лет и видел это несколько раз. Я видел много учеников, которые не хотели прикладывать усилия, а их родителей было не найти», — делится gammagm.

«И без родителей не приходи» © Михаил Шапиро

«Страх перед ошибками заставляет вас усерднее готовиться к заданиям. О, и в реальной жизни у вас не будет бесконечных «пересдач». Отсутствие оценок настраивает детей на неудачу и на то, что они не смогут с ней справиться. Это далеко не «справедливо» — это уничтожит этих детей и любую надежду на лучшее будущее, которое могло бы дать образование», — подчеркивает climatechanger161.

«Эти идеи не являются обучением, они являются потворством и приведут к дальнейшему отуплению Америки. Для успеха, не говоря уже об успеваемости, нужны целеустремленность и РАБОТА, а не зависимость от того, что кто-то даст мне бесплатный пропуск. Дайте кому-то бесплатный пропуск, и он ВСЕГДА будет его ожидать», — комментирует FlapJack.

«Невежественными людьми гораздо легче управлять. Они будут верить в такие вещи, как «преступники — настоящие жертвы», «инфляция — это хорошо», «очереди за хлебом — это хорошо, потому что это значит, что у людей есть хлеб» и так далее. Демократы ненавидят людей, которые думают самостоятельно», — размышляет timwm.

Перед телевизором Gamekult.com

«Тот, кто это придумал эти правила, совершенно оторван от реальности. Страх получить двойку — это ключ к реальному образованию», — отмечает muzhik.

«Заходящее солнце государственного образования. В школах с одной комнатой учились одни из самых блестящих умов в истории человечества. Стандарты были высокими. Телесные наказания применялись, и вы получали их и дома. Сейчас на одного ученика тратится больше денег, чем на всю школу. Самая высокая зарплата учителей в истории. Преобладает агрессивное поведение. А учителя требуют снижения стандартов», — негодует Starstreams.

Напомним, что в этом году иностранные студенты испытывают трудности с получением американской визы на фоне того, как работа консульств США сокращена во всём мире из-за пандемии коронавируса. Это мешает некоторым студентам попасть на занятия в университеты США, в которые они уже были приняты. Такое ожидание угрожает репутации США, а также экономическому вкладу в страну в размере $40 млрд, который иностранные студенты ежегодно обеспечивают.