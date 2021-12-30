Минск, , 23:35 — REGNUM Суд Советского района Минска постановил обвинительный приговор в отношении ранее судимого за мошенничество и организацию договорных матчей Л. На этот раз «ему инкриминировано покушение на подкуп участника спортивного соревнования», сообщила 30 декабря пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.

Мошенничество Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР

«Как установлено в ходе судебного следствия, Л. в группе с иными лицами предложил игроку клуба первой лиги незаконное вознаграждение за оказание влияния на результаты матчей с его участием. Например, за обеспечение необходимого результата в матче Л. пообещал спортсмену не менее 5 тыс. долларов США. Обвиняемый не смог реализовать до конца свой умысел, поскольку был задержан правоохранительными органами в день матча», — сказано в официальном сообщении.

Подсудимый признал вину в полном объёме. На основании ч.1 ст.14 и ч.2 ст.253 белорусского Уголовного кодекса Л. по совокупности приговоров назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок три года без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.