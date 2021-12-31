Москва, , 00:15 — REGNUM Власть Украины давно не мыслят по принципам выгоды. Об этом 30 декабря заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Газпром Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина давно уже не выстраивает свои отношения с Россией по принципу выгоды. Она не хочет заключать прямые контракты с «Газпромом», надеясь, что страны Евросоюза окажут давление на Россию и заставят её качать газ по украинской ГТС», — заявил эксперт.

Но возможности европейцев здесь ограничены, и выше оговорённых ранее объёмов российская сторона через Украину транспортировать не будет. Конечно, стране будет плохо. Но власти в Киеве кажется, что любое решение, направленное на разрыв с Россией — выгодно. «Мол, Европа нас не бросит, а оборвать все связи с «агрессором» — то что надо», — заключил эксперт.

Напомним, что в Европе установились высокие цены на природный газ, котировки на биржах достигли рекордных, ранее не виданных значений. Вместе с тем, украинские эксперты и политики считают, что заключение прямых контрактов с Газпромом недопустимо и является сдачей суверенитета Украины.