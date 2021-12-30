Ялта, Крым, , 23:29 — REGNUM Сильный пожар в трехэтажном жилом доме в Ялте удалось ликвидировать, сообщает 0 декабря управление МЧС России по Крыму.

Пожар 23.mchs.gov.ru

На данный момент известно, что от огня сильно пострадали 10 квартир, из них пять практически уничтожены.

Площадь пожара доходила до 250 квадратных метров.

Из горящего дома было эвакуировано 35 человек, в том числе 11 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара из-за взрыва газа в Ялте женщине и ребенку потребовалась госпитализация.

По данным МЧС, в результате взрыва и пожара произошло частичное обрушение перекрытия и внешней стены дома.

Местные власти заявляют, что ищут пострадавшим временное жильё.

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