Краснодарский край, 12 мая, 2009, 13:20 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на федеральной трассе столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, водитель последнего в результате аварии скончался, сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-служба "Кубань-Спаса".

"Столкновение произошло вечером 11 мая, когда рейсовый автобус выезжал из Тихорецка, а водитель "Жигули" двигался прямо по трассе", - уточнили в пресс-службе.

В результате удара водитель легкового автомобиля скончался на месте, водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Причина аварии устанавливается.