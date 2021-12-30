Москва, 30 декабря 2021, 23:26 — REGNUM Нацистской выходкой назвали в МИД России размещение плаката украинского нациста Степана Бандеры на здании областной администрации в Тернополе (Украина). Как сообщила 30 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на Украине неонацизм навязывают людям совершенно официально.
Она добавила, что украинские власти, в данном случае — областные, очевидно выполняют «заказ на навязывание таких героев собственному населению». Причём зачастую украинцы не разделяют этих взглядов, но нацистские ценности им внушают, как и определённую интерпретацию исторических событий.
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